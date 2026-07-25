「私は、誰からも必要とされていないのかもしれない――」【100社全落ちで絶望…】アナウンサー志望時代、就活に使っていた関森ありささんの宣材写真大学時代、アナウンサーを目指して約100社もの採用試験に挑むも、一社も内定を得られなかったという関森ありささん。魅力に溢れたライバルたちの中で輝くため、「自分だけの武器」が欲しくて始めた人力車夫の仕事が、彼女の人生を大きく変えた。それから9年が経った現在も関森