〈趣里の夫・三山凌輝が既婚の元宝塚女優・花乃まりあと連日密会公演後の打ち上げで「恋愛の役は距離を縮めたほうがいい」と主張していた〉から続く「週刊文春」が報じた、趣里の夫でBE:FIRST元メンバーの三山凌輝（27）による“元宝塚トップ娘役”との密会。ミュージカル版「愛の不時着」でヒロイン役を務める女優・花乃まりあ（33）とランボルギーニで高級ホテルへ向かう姿などが撮られ、双方の所属事務所も「不適切な行動」と