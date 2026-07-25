過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、福岡県福津市のトラック運転手安川知己容疑者（59）です。警察によりますと安川容疑者は24日午前4時半ごろ、福岡市中央区平尾の原吉橋でトラックを運転中、成人の女性をひいて死亡させ、その場から逃走した疑いです。女性は頭部を激しく損傷していて、その場で死亡が確認されました。安川容疑者は当時、食品の配送をしていたということで、警察の調べに対し「交通事故を起こしたり