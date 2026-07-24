2025年の日本人の平均寿命は女性が87.33歳、男性が81.35歳でいずれも、前の年（2024年）を上回りました。また、厚労省の調べでは日本人女性の平均寿命は41年連続で世界1位、男性はスウェーデン、スイス、スペインなどに次いで7位でした。男女ともに平均寿命が延びた要因について、がん、心疾患、新型コロナウイルスなどによる死亡率が低下した影響だとしています。