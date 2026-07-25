上演中のミュージカル『愛の不時着』で共演する女優との“ホテル密会”を取りざたされ、謝罪した元「BE:FIRST」の三山凌輝謝罪後、現場に差し入れしたが、その品がSNSをざわつかせている。三山は2025年8月に女優の趣里と結婚し、第一子が生まれたが、22日の「文春オンライン」で『愛の不時着』で共演する元宝塚女優・花乃（かの）まりあとホテルで密会していたことを報じられた。双方の事務所はコメントを出し、舞台の役を深