2019年4月19日。東京都板橋区のマンションで、87歳の飯塚幸三はいつも通りの朝を迎えていた。足のふらつきを心配する妻は「電車かバスで行きませんか」と提案したが、飯塚は「車で行こう」と譲らなかった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）愛車のプリウスに乗り込み、「今日も無事故で」と自分に言い聞かせる。この些細な日常の選択が、未曾有の大惨事へと繋がるとは、二人は知る由もなかった――。12人が死傷した「池袋