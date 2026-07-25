ウクライナ軍によるロシア最大級のネット通販企業の倉庫を狙った攻撃が相次いでいます。一部地域ではすでに配送に遅れが出るなど、影響も出始めています。ロシアでは18日以降、大手通販企業「ワイルドベリーズ」の倉庫を狙った攻撃が相次いでいます。いずれもウクライナ軍の無人機によるものとみられ、24日にはワイルドベリーズが、ロシア第2の都市サンクトペテルブルクなどにある3つの物流拠点が攻撃を受けたと発表しました。ワイ