のん(33)がフジテレビの夏ドラマ『Tokyo middle 30』(22日スタート、水曜午後10時)に準主演する。主演は仲里依紗(36)。地方から上京した高校の同級生3人が、35歳になった現在を描く。3人を仲、のん、深川麻衣(35)が演じる。◆『あまちゃん』以来13年ぶりの連ドラ復帰のんはNHK『地震のあとで』（2025年）に声のみ出演し、TBS『キャスター』（同）には若手研究者役でゲスト出演するなど、単発の地上波ドラマには時折出演してき