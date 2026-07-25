アメリカのトランプ大統領はIT大手グーグルに対する制裁金への報復として、EU＝ヨーロッパ連合に高い関税を課すと警告しました。EUの欧州委員会は23日、グーグルが検索エンジンで自社サービスを優遇していることなどが規制に違反しているとして、グーグルに8億9000万ユーロ＝およそ1650億円の制裁金を科すと発表しました。これに対し、トランプ大統領は24日、SNSで「違法で差別的な慣行だ」と批判。報復としてEUに高い関税を課す可