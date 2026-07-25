シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）のインスタグラムが25日に更新され、松任谷が盲腸手術を終えて、この日、退院したことを報告した。マネジャーは「ユーミン、無事に盲腸の手術を終え今日退院しました！」と報告。「たくさんの応援をありがとうございました」と青空の写真をアップした。「嘘ラジオでは、手術翌日のユーミンを直撃。Podcast『うそラジオ松任谷由実嘘はじめました』お聞きください」と呼びかけ。