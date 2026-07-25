赤ちゃんの夜泣きに悩むお母さんたちがほっと一息つける場所があります。新潟市で夜だけ開く、母と子のためのカフェ。二人の子どもを育てる、BSN新潟放送・工藤アナウンサーの取材です。【写真で見る】“夜泣き”に悩む母親たちのためのカフェとは“夜泣き”に悩む母親たちへ深夜カフェ「ヨナキリウム」夜、椅子を片付け、硬いフロアにクッション性のあるマットを敷いていく女性たち。準備が整い午後10時、店内は暗闇に包まれ、