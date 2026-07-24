東京都内の路上や公園で全裸になって女子児童に近づいた疑いで41歳の会社員の男が逮捕されました。会社員の藤田栄（ふじた・さかえ41）容疑者は今年5月、東京・練馬区の路上や公園で全裸で徘徊するなどした公然わいせつの疑いが持たれています。女子児童が遊んでいたところに全裸で近づき、「ごめんなさい」と言ってその場から立ち去ったということです。調べに対し、藤田容疑者は「はっきり覚えてないが外で裸になった記憶は何