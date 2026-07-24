“テレビで見なくなった”と言われて久しい、かつて一世を風靡したモデルが、“別人級”の美貌で再び注目を集めている――。7月22日、モデルでタレントの佐藤かよ（37）がInstagramを更新。鍛え上げられた美ボディと透明感あふれる近影に、ファンから驚きの声が寄せられている。佐藤は17歳のとき、地元・名古屋で女性ファッション誌の専属モデルとしてデビュー。上京後の2010年、21歳でテレビ番組に出演した際、自らが“男性”とし