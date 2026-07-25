【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米大統領は２４日、欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会が米グーグルに制裁金を科したことを受け、報復関税の発動に向けて「米通商法３０１条」に基づく事前調査を開始すると自身のＳＮＳで表明した。「早期に高関税を課すことになる」としており、両者の摩擦が深まる恐れがある。欧州委は２３日、検索機能で自社サービスを優遇し、デジタル市場法に違反したとして、グーグルに８・９億ユ