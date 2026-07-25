かつて一世を風靡した北海道発祥のカレー専門店「リトルスプーン」。惜しまれつつ姿を消しましたが、１４年ぶりに復活しました。復活劇にはある社長たちの熱い思いがありました。 懐かしい味を求めて…およそ１００人！長い行列のお目当ては 開店前にできていた長い列。そのお目当てはー１４年ぶりに復活した北海道発祥のカレー専門店「リトルスプーン」です。懐かしい味を求めて、およそ１