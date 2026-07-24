テレビ朝日系「アメトーーク！」が２３日に放送され、元雨上がり決死隊の蛍原徹がＭＣを務めた。この日は「立ちトーク」。人気芸人らがフリーテーマでトークを繰り広げた。トンツカタン森本は、３月にトリオ解散を発表した直後にコンビ解散の経験がある蛍原から声をかけてもらったと述懐。「解散した後に、たまたま蛍原さんとテレ朝の廊下ですれ違ったんですよ。僕、『おはようございます』って言ったら、蛍原さんが『まぁ