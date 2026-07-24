鹿児島県霧島市の温泉施設で、6月21日から5歳の男の子が行方不明になっていましたが、警察は、一週間前に発見された遺体が、この5歳の男の子であることが分かったと発表しました。霧島市の温泉施設の家族湯に入浴していた5歳の保育園児、田中嶺臣ちゃんの行方が、6月21日から分からなくなり、7月17日には、近くの川で遺体が発見されていました。警察はきょう夕方、DNA鑑定などの結果、この遺体が嶺臣（れお）ちゃんであることが判