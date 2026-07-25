イラン情勢をめぐり、アメリカの「ウォール・ストリート・ジャーナル」は24日、バーレーンとクウェートが秘密裏にイランを攻撃していたと報じました。複数の関係者が明らかにしたもので、攻撃が行われたのは今月上旬、イランのドローンやミサイルの保管施設など複数の軍事拠点を標的にしたということです。バーレーンとクウェートにはアメリカ軍基地などがあり、これまで、たびたびイランの攻撃を受けてきましたが、両国がイランに