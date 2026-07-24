警察によると、ニューヨーク市マンハッタンのアッパーウエストサイドで7月23日午後、白昼に男性2人が刺される事件が発生した/WABC（CNN）ニューヨーク市マンハッタンで現地時間の23日午後、男性2人が刃物で襲われて負傷した。警察は、ヘイトクライム（憎悪犯罪）だった可能性があるとみて捜査している。ニューヨーク市警によると、被害者のうち1人はアジア系、もう1人はユダヤ系だった。目撃者や被害者は、男が「アラー・アクバル