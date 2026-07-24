米国産の乾燥アリ。問題のデザートを作るため、地元のレストランで使用されたとされる/Ministry of Food and Drug SafetyCNN.co.jp

韓国ミシュラン二つ星レストランがアリ料理で起訴される

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 韓国・ソウルのミシュラン二つ星店の経営者が起訴されたと報じられた
  • 米国やタイ産の乾燥アリをデザートに使用し食品衛生法違反に問われているという
  • 検察は過去4年の利益を根拠に2000万ウォンの罰金を求刑しており評決は9月
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