今季も変わることなくレアル・マドリードの絶対守護神であり続けているティボー・クルトワ。シュートストップ力は今も世界トップクラスであり、レアルのピンチを何度も救ってきた。現指揮官アルバロ・アルベロアからの信頼も厚い。今夜のエルチェ戦を前にした会見にて、アルベロアはクルトワのことをレアル史上最高のGKと評価している。「私は世界最高級のGKたちとプレイしてきた。彼らは史上最高のGKと称されてきた選手たちだ。し