デブが筋トレをすると、それだけでちょっとした事件です。まして今回は、自分の体ではなくスマホの「ギガ肥満」まで解消するという話。体重110キロの記者が、渋谷でマッチョ紳士たちに囲まれながら本格トレーニングに挑んできました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ユーザーの過半数が「ギガ肥満」状態見過ごされがちなムダに着目体についた余分なお肉は気になるのに、スマートフォンの通信容量が余