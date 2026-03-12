ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、3月12日の放送に元・日刊スポーツ編集局長の久保勇人が出演。「いま聞いておきたい、アメリカ最高裁の判事とスペイン首相の言葉」というテーマで、その2人による、印象的だったという言動を紹介した。 久保勇人「アメリカの最高