出会い系アプリで知り合った当時17歳の少女とみだらな行為をした疑いで、36歳の男が逮捕されました。無職の阿川巧容疑者（36）は2025年11月、東京・府中市の自宅マンションで、当時17歳だった少女に10万円を支払うと約束し、みだらな行為をした疑いが持たれています。阿川容疑者は、出会い系アプリで「2時間10万円で会える人」と投稿して少女と会っていましたが、自宅近くの駅で別れる際、「会社の人に見つかったら困る」と金を渡