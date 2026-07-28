困難を乗り越え、初の偉業を達成した。【もっと読む】安青錦が丸ごと吐露…相撲との出会い日本語習得、「腹違いの兄貴」名古屋場所で自身3度目の賜杯を抱いた関脇安青錦（22）。26日の千秋楽は接戦に次ぐ接戦だった。本割では3敗の関脇熱海富士と対戦し、一方的に押し出されて3敗目。大関霧島も3敗をキープし、昨年1月場所以来となる3力士の巴戦が決定した。クジの結果、最初に対戦したのは熱海富士と霧島。熱海富士がこ