３月１２日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、元日銀審議委員で日本成長戦略会議メンバー、PwCコンサルティングチーフエコノミストの片岡剛士氏と、寺島尚正アナウンサーが、石油に関するニュースについて意見を交わした。 片岡氏「国際機関としては『原油の供給がしっかりしています』ということを改めてアピールするのが一つの目的」 国際エネルギー機関（IEA）は１１日、加盟国