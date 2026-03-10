きょうは日本付近を気圧の谷が通過し、寒気が流れ込んでいる影響で、全国的にスッキリしない空模様です。北日本から中国地方の日本海側、そして関東地方では午前中にかけて雲が広がりやすく、所々で雪や雨が降るでしょう。関東北部の平地でも雪が積もるおそれがあります。こうした雪や雨も、午後は各地で次第に止んでくる見込みです。西日本では 朝までは雨の残る所がありますが、日中は天気は回復し、概ね晴れる予想です。気温は