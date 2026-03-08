J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第5節 千葉 2（0-0）1柏13:03キックオフ フクダ電子アリーナ 入場者数14,646人試合データリンクはこちら千葉が柏を2対1と下し、J1復帰後待望の公式戦初勝利をあげた。ポジティブな気持ちを抱き続けながら、ブレない戦いを継続していく。3年間で築きあげた土台の上に、J1を戦い抜くための武器を身に着けていく。小林慶行監督がいうところの、「幹の部分はそのままに枝葉を変えていく」のは、ひと