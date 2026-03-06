県の名産品「御膳みそ」をはじめとする、味噌の魅力や更なる消費拡大をテーマとした講演会が3月5日、徳島市で開かれました。これは、全国の味噌メーカーの若手経営者でつくる「全国味噌青年部会」の総会に合わせて開かれました。講演会では、海陽町出身の料理研究家・浜内千波さんが「減塩ブームなどで味噌の魅力が正しく伝わっていない」と指摘。毎日の食卓に欠かせない存在として、味噌を再定義すること