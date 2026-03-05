花粉症は年齢や性別、居住地域が同じでも、発症する方としない方がいる疾患です。鼻炎や充血などの症状はアレルギー反応の一種のため、発症の有無は個人差があります。 親にアレルギー鼻炎の既往歴がある場合、遺伝的な素因により発症リスクが高まると考えられています。 また、多量の花粉にさらされやすいスギやヒノキの多い地域に住んでいる方も症状に悩まされる可能性が高いでしょう。 本記事では、花粉症の原因