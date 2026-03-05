3月2日、愛子さまは日本橋高島屋を訪問し、「第57回現代女流書展」を鑑賞された。「現代を代表する女性書家の作品を約40分間見て回られ、書体や余白の使い方について質問を重ねられたといいます。また、『歌会始の儀』に際して歌を書にしたためることもあるため、『書を勉強しなければ』とも話されていたそうです」（皇室担当記者）愛子さまは幼いころから書道に親しまれてきた。2005年には、当時3歳の愛子さまに雅子さまが手を添