「暴れて困っている」今年1月27日、指定薬物「エトミデート」を含有する通称「ゾンビたばこ」を使用したとして、医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の容疑で逮捕されたのは、広島東洋カープの内野手だった羽月隆太郎被告（25歳）だ。2月17日に起訴され、保釈保証金300万円で保釈。広島球団は2月24日、同被告との契約解除を発表した。広島の関係者によれば、事の発端は昨年12月16日の出来事であった。夜、羽月被告が自宅で大声