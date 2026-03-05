きょう(木)は関東から西の地域でよく晴れて、日差しがたっぷり届くでしょう。特に関東、東海、近畿では雲の出る時間はほとんどなく、スッキリとした青空が広がりそうです。九州では午後になると少し薄雲の出る所もありますが、天気の崩れはないでしょう。北日本の雨や雪のエリアも次第に狭まり、天気は回復に向かう見込みです。ただ、午前中は東日本や北日本を中心に北風が強く吹くため、飛来物などにご注意ください。きょうは晴れ