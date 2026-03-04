経済活動に欠かせないAI開発用のデータセンターが香川県綾川町に整備され、きのう（3日）開所式が行なわれました。 【写真を見る】AI開発用のデータセンターが廃校となっている旧綾上中学校に完成「過疎地での新たな産業に」【香川】 データセンターは、廃校となっている香川県綾川町の旧綾上中学校に完成したもので、開所式には香川県の池田知事ら約200人が出席しました。 クラウドサ