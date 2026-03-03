県内では、3月2日の午後から3日にかけてまとまった雨が降りましたが、渇水の解消にまでは至りませんでした。吉野川水系・那賀川水系ともに取水制限を継続しています。国交省などでつくる「吉野川水系水利用連絡協議会」によりますと、3日の午前0時時点の早明浦ダムの貯水率は43.6％で、前の日より0.4ポイント回復したものの平年値の78.5％に遠く及ばず、協議会は「降水量が少ない」として現在も取水制限を継続中です。カット率は徳