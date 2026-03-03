フランスのマクロン大統領は、世界で核兵器の脅威が高まる中、フランスが保有する核弾頭の数を増やすと表明しました。マクロン大統領は2日、フランス北西部にある海軍基地を訪れフランスの核抑止の強化について演説を行いました。その中で、「どの国もフランスを攻撃すると考えた時点で、壊滅的な報復を受けると確信させることが重要だ」と述べ、フランスが保有する核弾頭の数を増やすよう命じたと明らかにしました。核弾頭の保有