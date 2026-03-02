世界的なK-POPアーティストたちが、野球韓国代表チームにエールを送る。Red Velvetのウェンディ、NCTのジャニー、ATEEZのウヨンの3名が、東京ドームのマウンドに「リレー登板」することが決定した。【写真】ジャニー、MLB開幕戦を東京ドームで観戦！ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）組織委員会は3月2日、「3月5日に東京ドームで開幕する2026 WBC 1次ラウンド・プールDにて、ウェンディ、ジャニー、ウヨンらが始球式を務