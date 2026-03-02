衆議院選挙の2月8日は、今冬一番強い寒気が南下し、東京都心でも最高気温が2.0度という、非常に寒い一日となりました。しかし、その後は、低気圧と高気圧が交互に通過し、気温が平年よりかなり高い期間と、平年並みの期間が周期的に現れています。今日から明日の雛祭りにかけ、日本列島を低気圧が通過する見込みです。このため、西日本はくもりや雨で、東日本も次第に雨となり、関東の内陸部を中心に平野部でも雪に変わる恐れがあ