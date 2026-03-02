百年構想リーグ地域リーグ第4節 川崎F 2（0(4PK2)2）2 水戸16:03キックオフUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu入場者数 22,779人試合データリンクはこちら同点ゴールを決める脇坂泰斗。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。