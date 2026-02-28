ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさん（51歳）は、大学1年生の息子と高校2年生の娘をもつ2児の母。今回は、息子と2回目の2人旅を経験して感じたことや変わったことをつづってくれました。19歳の息子とニューヨークへふたり旅先日、大学1年生、19歳の息子と2人で思いきってニューヨークに行ってきました。ちょうど1年前は、大学受験の真っただ中…。今思い返してもがんばり抜いた日々でした。【写真】6年前の息子と