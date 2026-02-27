まだ寒さが残る時期でも、重たい冬コーデから少しずつ春らしくシフトしたいもの。今回は、手もちの冬アイテムをベースに「1つだけ変える」ことで、防寒しながら春らしいコーデに変身する簡単テクニックをご紹介します。インスタグラムで大人に似合うシンプルでまねしやすいコーディネートを発信するなつきさん（50代）が教えてくれました。1：コートをデニムジャケットにチェンジウールコートを羽織っていたスタイルも、アウターを