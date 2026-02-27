まだ寒さが残る時期でも、重たい冬コーデから少しずつ春らしくシフトしたいもの。今回は、手もちの冬アイテムをベースに「1つだけ変える」ことで、防寒しながら春らしいコーデに変身する簡単テクニックをご紹介します。インスタグラムで大人に似合うシンプルでまねしやすいコーディネートを発信するなつきさん（50代）が教えてくれました。

1：コートをデニムジャケットにチェンジ

ウールコートを羽織っていたスタイルも、アウターをデニムジャケットに替えるだけでぐっと春ムードに。重さのあるロングコートからコンパクトな丈感に変わることで、全体のバランスも軽快になります。

【写真】上下同じアイテムでもこんなに違う！

インナーやパンツは同じでも、素材感が変わるだけで季節感がアップ。きれいめパンツと合わせれば、カジュアルになりすぎず大人にも取り入れやすい着こなしになります。

〈着用アイテム〉

・セーター：ユニクロ メリノタートルネックセーター メンズ

・長袖Tシャツ：ユニクロ ソフトリブクルーネックT

・パンツ：ユニクロ タックワイドパンツ

・コート：ユニクロ ※昨シーズンのもの

・デニムジャケット：ユニクロ ※昨シーズンのもの

・スニーカー：コンバース

2：素材を変えるだけで春らしい印象に

見た目は似ていても、素材が変わるだけで季節感は大きく変化します。

まずはトップスだけをチェンジ。ウールセーターをコットンセーターに替えるだけで、軽やかで優しい印象に。素材の風合いが変わることで、コーデ全体にほんのり春らしさが加わります。ボトムスや足元はそのままでも、素材が変わるだけでコーデの空気感が軽くなりますよ。

もう少し暖かくなったら、足元のスニーカーも軽やかなカラーに替えると、さらに季節感がアップ。今の時季に自然になじむ着こなしが完成します。

〈着用アイテム〉

・セーター：ユニクロ メリノクルーネックネックセーター ※昨シーズンのカラー

・セーター：ユニクロ ウォッシャブルクルーネックセーター

・パンツ：ユニクロ ストレートジーンズ

・スニーカー：アディダスサンバ

・スニーカー：ユニクロ コンビネーションスニーカー

3：上下同じアイテムでもカラーで春らしく

トップスもボトムスもアイテム自体は同じでも、カラーを変えるだけで印象はかなり変わります。ダークトーンでまとめた着こなしから、やわらかな春カラーにシフトするだけで、一気に軽やかな雰囲気に。形は同じでも、色が変わるだけで季節感はぐっとアップ。

上下ともカラーチェンジすることで、コーデ全体が明るくなり、春らしいやさしい印象に仕上がります。

〈着用アイテム〉

・セーター：ユニクロ スムースコットンクルーネックセーター ※春コーデのカラーは昨シーズンのもの

・長袖Tシャツ：ユニクロ ソフトリブクルーネックT

・パンツ：ユニクロ ジャージーバレルレッグパンツ

・スニーカー：アディダスサンバ

・スニーカー：ユニクロ コンビネーションスニーカー

4：セーターを春カラーのシャツに変えるだけ

気温が上がってきたらニットからシャツへスイッチするだけで、コーデ全体がぐっと春らしい雰囲気に変わります。

冬はタートルニットを合わせていたコーデも、トップスをやわらかな春色シャツに変えるだけで一気に軽やかな印象に。顔まわりに明るい色が入ることで、全体がぐっと華やぎます。

ボトムスはそのままでもOK。トップスを変えるだけなので挑戦しやすく、季節の変わり目にもぴったりです。シャツは袖を軽くまくって手首を見せると、より抜け感のある着こなしに仕上がります。

〈着用アイテム〉

・セーター：ユニクロ メリノタートルネックセーター

・シャツ：ユニクロ ※昨シーズンのもの

・長袖Tシャツ：ユニクロ シアーT

・パンツ：ユニクロ ジャージーバレルレッグパンツ

・スニーカー：アディダスサンバ

冬服をすべて入れ替えなくても、「1つだけ変える」意識でコーデはぐっと春らしくなります。色・素材・アウターなど、小さな変化を取り入れるだけで印象は大きくアップデート！ 手持ちアイテムを活かしながら、無理なく春のおしゃれを楽しんでみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください