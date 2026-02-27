2月27日の昼ごろ、徳島市内の国道で、オートバイと大型バス、それに軽乗用車の3台が接触する事故があり、オートバイを運転していた90代の男性が死亡しました。事故があったのは、徳島市徳島町の国道11号です。警察によりますと、27日の午前11時50分ごろ、オートバイと大型バスそれに軽乗用車の3台が接触する事故がありました。この事故でオートバイを運転していた、徳島市中前川町の無職の男性（92）が全