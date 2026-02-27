3月22日に開催される「とくしまマラソン」の実行委員会が2月27日に開かれ、今大会の実施計画案が承認されました。県庁で開かれた「とくしまマラソン」の実行委員会総会では、事務局から今大会の実施計画案が示され、全会一致で承認されました。2027年から新たなコースで開催されるため、今大会は現在のコースで行われる最後の「とくしまマラソン」となります。大会には8500人の定員に対し8307人がエントリーして