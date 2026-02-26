ガールズグループNMIXXのヘウォンが、誕生日記念のライブ配信中にレーザー光を照射されるトラブルに見舞われた。失明の危険性もある行為に、ファンの怒りが広がっている。【画像】ヘウォンへのレーザー照射NMIXXは中南米最大級の音楽祭「2026ビニャ・デル・マール・フェスティバル」に出演するため、チリを訪問中だった。同フェスはチリ・ビニャ・デル・マールのキンタ・ベルガラ野外劇場で開催され、NMIXXはK-POPアーティストとし