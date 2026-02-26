2月26日の未明、勝浦町で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、勝浦町沼江の料理店が管理する鉄骨2階建ての住宅です。警察と消防によりますと、26日の午前3時30分ごろ、新聞配達中の男性から「建物から火が出ている」と119番通報がありました。消防車10台が出動し、火は約1時間30分後に消し止められましたが、鉄骨2階建て約70平方メートルの住宅が全焼し、2階から身元不明