悲願のバイパス開通に期待さいたま市大宮区で整備が進められてきた都市計画道路「産業道路（天沼工区）」が、2026年2月18日に供用を開始しました。構想から長年を経て実現する4車線化とバイパス整備に対し、地域住民やドライバーからは多くの反響が集まっています。【画像】これは便利！ 「新開通区間」はココです！（8枚）慢性的な混雑緩和への期待とともに、未整備区間を含めた今後の延伸計画に対する注目も高まっています