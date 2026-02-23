J2･J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第3節 横浜FC 5（2-1）1栃木C14:03キックオフ ニッパツ三ツ沢球技場 入場者数7,158人試合データリンクはこちらともに2連敗中の対戦は、横浜FCが栃木Cに快勝した。栃木Cのスタートは悪くなかった。得意とするハイプレスがハマり、ゲームをコントロールして前半は自分たちのペースで試合を進めた。先制点も栃木C。マテイ・ヨニッチからのボールを田中パウロ淳一がドリブルで運び、鈴木武蔵の放