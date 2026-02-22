百年構想リーグ地域リーグ第3節 東京V 2（0(4PK3)0）2 町田14:03キックオフ味の素スタジアム入場者数 15,956人試合データリンクはこちら90+5分に劇的な同点ゴールが決まって東京VがPK戦に持ち込んだ。その勢いのままPK戦を制すると、東京Vが勝点を8に伸ばし、首位の座をキープしている。逆の視点で考えると、町田の失点が止まらないと言えるだろう。2月6日の開幕戦、横浜FM戦からの5連戦で、無失点で終えたのは2月10日のアウェ