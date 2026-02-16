2月15日、ニッポン放送『＃みちょパラ』にて、みちょぱこと池田美優が、2月5日に自身のSNSで第1子妊娠を発表したことについて話した。【関連】結婚3年のみちょぱ、夫・大倉士門との円満の秘訣を語る「200通ぐらい送り合ってる」番組内で、池田は、無事に安定期を迎えたので妊娠報告をしたと切り出すと、「我々としては、夏の子が欲しかったもんで」「旦那の誕生日が3月で、自分の誕生日が10月で、結婚記念日も10月だから、真ん中の